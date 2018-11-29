DH AİSTANBUL - ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi\'de şiddetli rüzgarın bir ağacı devirmesi kameraya yansıdı

Malkoçoğlu Mahallesi\'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç iki bölünüp park halindeki bir kamyonetin üzerine devrildi. Kamyonet sürücüsü Ahmet Aktaş, \"Aracımı park ettikten sonra, işyerime geçtim. Daha sonra bir gürültü sesi duydum, dışarı çıktım. İkiye bölünen ağacın aracımın üzerine devrildiğini gördüm\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------

-Ağacın devrilmesi

-Kamyonet sahibinin açıklaması

-Detaylan