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Eğitim

DGS sonuçları neden açıklanmıyor?

"İnşallah cuma günü süreç tamamlanmış olacak”

22 Eylül 2016 17:02

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, Dikey Geçiş Sınavı'nIn (DGS) sonuçlarının, kitapçıklar arasına sıkışan silgi tozlarının tarayıcılar üzerindeki negatif etkilerinden dolayı geciktiğini açıkladı. 

YÖK üyesi Abdullah Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Sınavın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen sonuçlarının hala açıklanmaması sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, Çavuşoğlu’da gecikmenin nedenini ‘silgi tozu’ olarak belirtti. 

Çavuşoğlu Twitter hesabı üzerinden, "Ağırlıklı olarak kitapçıklar arasına sıkışan silgi tozlarının tarayıcılar üzerindeki negatif etkilerinden dolayı geciken DGSise insh.cumaya. DGS’deki gecikmeye sebep olan silgi tozu sorunu ile ilgili olarak basımda formanın ön tarafında daha fazla pay bırakmak için bugün karar aldık" paylaşımında bulundu.

"İptal söz konusu değil"

Sosyal medya üzerinde Dikey Geçiş Sınavı’nın iptal olacağı söylentilerine de açıklık getiren Abdullah Çavuşoğlu, “DGS de iptal söz konusu değil. Personel şu an dahi mesaide. İnşallah cumaya süreç tamamlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

İşte Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının gecikmesinin sebebi

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