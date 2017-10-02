DGS sonuçları açıklandı

<p data-card-id="027a718a-09ec-451e-46d6-b1fd897d8576" data-card-type="Text" style="margin-left:auto;">Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirme sonuçları bugün erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin 'Aday İşlemleri Sistemi' üzerine T.C Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.</p>\r\n\r\n<p data-card-id="027a718a-09ec-451e-46d6-b1fd897d8576" data-card-type="Text" style="margin-left:auto;"><a rel="nofollow" href="https://sonuc.osym.gov.tr/">Sonuçları öğrenmek için tıklayınız..</a></p>\r\n