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Eğitim

DGS sonuçları açıklandı

DGS tercihleri için verilen süre 26 Eylül Salı günü dolmuştu

02 Ekim 2017 21:37

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirme sonuçları bugün erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin 'Aday İşlemleri Sistemi' üzerine T.C Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.

Sonuçları öğrenmek için tıklayınız..

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