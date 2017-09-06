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Eğitim

DGS sonuçları açıklandı

Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinde duyuruldu

06 Eylül 2017 19:54

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişleri amacıyla düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2017-DGS) 23 Temmuz'da gerçekleştirildi. 

ÖSYM tarafından bazı illerde düzenlenen sınav, saat 10.00'da başladı ve 140 dakika sürdü. 

DGS'de adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan 120 soruluk yetenek testi uygulandı. 

Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinde duyuruldu.

Sonuçları öğrenmek için tıklayın

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