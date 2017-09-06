Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişleri amacıyla düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2017-DGS) 23 Temmuz'da gerçekleştirildi.



ÖSYM tarafından bazı illerde düzenlenen sınav, saat 10.00'da başladı ve 140 dakika sürdü.



DGS'de adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan 120 soruluk yetenek testi uygulandı.

Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinde duyuruldu.

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