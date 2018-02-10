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Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, seyir halindeyken devrilen traktörün sürücüsü Osman Elçin (73), aracın altında kalarak yaşamını yitirdi

10 Şubat 2018 21:30

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde, seyir halindeyken devrilen traktörün sürücüsü Osman Elçin (73), aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Gölcük Mahallesi Derebağ mevkiinde meydana geldi. Osman Elçin, yönetimindeki 20 KP 632 plakalı traktörle süt toplama merkezine gittiği sırada, direksiyon kontrolünü yitirdi. Traktör, yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, traktörün altında kalarak sıkışan Osman Elçin\'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Elçin\'in cesedi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osman Elçin\'in cesedi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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