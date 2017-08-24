Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Şevket YILMAZ / SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Soma İlçesi\'nde, tarlada devrilen traktörün altında kalan sürücü 54 yaşındaki Mustafa Özkan öldü.
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Beyce Mahallesi İncirlitaş Mevkii\'nde meydana geldi. Tarlasını süren 2 çocuk babası çiftçi Mustafa Özkan, traktörünün direksiyon hakimiyetini yitirdi. Devrilen aracın altında kalan Özkan, öldü. Özkan\'ın cesedi kaza yerinde yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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