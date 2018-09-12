Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Baskil ilçesinde, virajda devrilen traktörün altında kalan sürücü Abdülmutalip Yalım (24), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Baskil ilçesine bağlı Aşağıkuluşağı Deliktaş mevkinde, Abdülmutalip Yalım\'ın kullandığı traktör, sürücüsünün keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan sürücü Yalım, ağır yaralandı. Ambulansla Baskil Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Abdülmutalip Yalım, buradaki doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.