Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Ercan KAYLI/ DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman ilçesinde, yokuş inerken kontrolden çıkıp, yamaca çarparak devrilen traktörünün altında kalan Metin Teke (42) yaşamını yitirdi.

Bugün saat 11.00 sıralarında Ortaca\'dan 48 AF 957 traktörün arkasına bağladığı 48 RF 592 plakalı römorko çakıl, çimento ve tuğla yükleyen Metin Teke, malzemeleri Dalaman\'ın kırsal Akkaya Mahallesi\'ndeki bir inşaata gitmek üzere yola çıktı. Akkaya Mahallesi girişine geldiğinde Teke, yokuş inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki yamaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sol ön tekeri kopan traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Teke, olay yerinde yaşamını yitirdi. Teke\'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dalaman Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruştudrma başlattı.

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