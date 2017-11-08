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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan 59 yaşındaki Hüseyin Özgül, yaşamını yitirdi

08 Kasım 2017 15:08

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan 59 yaşındaki Hüseyin Özgül, yaşamını yitirdi.
Kaza dün saat 10.00 sıralarında Pamukkale İlçesi\'nin kırsal Gölemezli Mahallesi\'nde meydana geldi. Tarlasını süren çiftçi Hüseyin Özgül, meyilli arazide traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Özgül, olay yerinde yaşamını yitirdi. Özgül\'ün cesedi, eve dönmemesi üzerine merak edip, tarlaya gelen yakınları tarafından bulundu. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen jandarma ekibinin olay yerindeki incelemesinin ardından Özgül\'ün cesedi, itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılıp, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Buradaki otopsinin ardından Özgül\'ün yakınları tarafından alınan cenazesi, ikindide Gölemezli Camisi\'nde kılınan namazın ardından Belenardıç Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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