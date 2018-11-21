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Devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü İlhan Albayrak (24), yaşamını yitirdi

21 Kasım 2018 14:26

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde devrilen TIR\'ın sürücüsü İlhan Albayrak (24), yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Salihli- Alaşehir Karayolu Akkeçili mevkisinde meydana geldi. Salihli\'den Alaşehir yönüne giden İlhan Albayrak, yönetimindeki 15 AAC 581 plakalı, yem yüklü TIR\'ın direksiyon kontrolünü yitirdi. Refüje çarpan TIR, devrildi, yükü ise yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü İlhan Albayrak\'ın öldüğü belirlendi. Albayrak\'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Karayolu, Alaşehir yönüne 1 saat kapalı kaldı. Yolun temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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