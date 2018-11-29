T24 LogoT24 Logo
Gündem

Devrilen tankerdeki süt yola döküldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesinde bir süt tankeri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi

29 Kasım 2018 19:28

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayındır ilçesinde bir süt tankeri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kaza sırasında tankerden dökülen sütler yolu beyaza bürüdü.
Kaza, bugün gündüz saatlerinde Ödemiş-Tire Karayolu Pınarlı Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tire\'deki fabrikaya süt götüren 35 TJI 69 plakalı kamyon, şoförün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoförü hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Tankerden yola dökülen süt yolu beyaza bürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHABayındırKazaKarayolu Pınarlı MahallesiTireTJIYoldanTedaviyeTankerdenFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24