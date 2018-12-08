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Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Taha AYHAN/YAZIHAN (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Cengiz Altıkulaç (49), yaralandı

08 Aralık 2018 18:04

Taha AYHAN/YAZIHAN (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Yazıhan ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Cengiz Altıkulaç (49), yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Sütlüce Mahallesi\'nde meydana geldi. Cengiz Altıkulaç yönetimindeki 44 FV 080 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada, Altıkulaç yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Cengiz Altıkulaç, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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