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Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, otomobilin refüje çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

29 Mart 2018 18:59

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, otomobilin refüje çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü yokuşunun çıkışında meydana geldi. Menşure Keskin yönetimindeki 14 BU 169 plakalı otomobil, orta refüje çarparak devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Keskin ile yanındaki Münevver Kabacı yaralandı. Yan yatan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Menşure Keskin ile Münevver Kabacı, olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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