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Devrilen mum evi kül etti

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde elektrik kesintisi nedeniyle yakılan mum devrilince çıkan yangın, bir evi küle döndürdü

05 Ocak 2019 13:06

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde elektrik kesintisi nedeniyle yakılan mum devrilince çıkan yangın, bir evi küle döndürdü. Yangında dumandan etkilenen Niyazi Karayanık (80) kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle elektrik hatlarında meydana gelen arızalar sonucu bazı mahallelere elektrik verilemedi. Elektriği kesik olan Niyazi Karayanık da oğlu ile birlikte yaşadığı tek katlı evinin oturma odasında mum yakıp, yemek hazırlamak için mutfağa geçti.  Ancak mum devrildi ve yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, oğlunun yardımıyla dışarı çıkarılan ve dumandan etkilenen Niyazi Karayanık, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye soruşturma başlattı..

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