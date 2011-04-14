-DEVRİK LİDER NAKLEDİLDİ ABIDJAN (A.A) - 14.04.2011 - Fildişi Kıyısı'nın Pazartesi günü gözaltına alınan devrik Devlet Başkanı Laurent Gbagbo'nun, ülkenin kuzeyine nakledildiği bildirildi. Ülkenin yeni Devlet Başkanı Alassane Uattara, düzenlediği basın toplantısında, Gbagbo'nun yakalandığı günden bu yana tutulduğu Abidjan'daki Golf Otel'de artık bulunmadığını, ancak güvenlikte olduğunu belirtti. Fildişi Kıyısı'nda görev yapan BM Barışı Koruma Operasyonu Gücü UNOCI'nin sözcüsü Hamadun Ture, AFP'ye yaptığı açıklamada, Gbagbo'nun helikopter ile ülkenin kuzeyine götürüldüğünü söyledi. BM Güvenlik Konseyinin dönem başkanı Kolombiyalı Nestor Osorio ise New York'ta yaptığı açıklamada, Gbagbo'nun, Fildişi Kıyısı'nın kuzeyinde bulunan cumhurbaşkanlığı konutuna nakledildiğini ifade etti. Öte yandan, Uattara, Uluslararası Ceza Mahkemesinden, çatışmalar sırasında ülkenin batısında işlenen katliamlar hakkında soruşturma başlatılmasını talep edeceğini açıkladı. Ülkede bir, iki ay içinde barış ve huzuru yeniden temin edeceği konusunda söz veren Uattara, "Eğer, bana bağlı güçlere mensup olanlardan yağma yapan olursa, işine son verilir" dedi. Fildişi Kıyısı makamları, Laurent Gbagbo'nun bir evde gözaltında tutulacağını bildirmişti.