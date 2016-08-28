Devlet Tiyatroları’nda ‘milli ve yerli’ başlangıç!

4 Ekim’de 8 oyunla, 65 sahnede açılış yapacak olan Devlet Tiyatroları’nın genel müdürü Nejat Birecik, bu yıl başlangıçta sadece “yerli oyunlar” sergileneceğini söyledi. Birecik, “Milli, manevi duyguları pekiştirmek için hümanist vatan milliyetçisi sanatçılar olarak vatan bütünlüğüne, birliğine katkıda bulunmak amacıyla sadece yerli oyunlarla sahnelerimizi açıyoruz” dedi.

Bu yıl "Türkiye’nin Perdeleri Türk Tiyatrosuyla Açılıyor" sloganıyla yeni sezona başlayacak Devlet Tiyatroları'nda yerli kimi oyunların da kaldırıldığı bildiriliyor.

Sahnelenecek oyunlardan açıklananlar ise şöyle:

-Ahmet Hamdi Tanpınar’ın aynı adlı eserinden Kenan Işık tarafından sahneye uyarlanan ve yönetmen koltuğunda Nurullah Tuncer’in oturduğu "Huzur"

-Recep Bilginer’in yazdığı Zafer Kayaokay’ın yönettiği "Yunus Emre"

-Nahit Sırrı Örik’in kaleme aldığı "Düşüş"

Ayrıca "4. Murat", "Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe" ve "Rumuz Goncagül" gibi geçmiş senelerde izleyiciyle buluşan daha birçok yerli oyun tiyatroseverleri bekliyor.

Orhan Aydın: Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Vekili'nin, bölge müdürlerinden onlarca tiyatrocunun atılmasını istediğini duyuran Orhan Aydın, yapılanın yasal olmadığını ve "faşizm" olduğunu öne sürdü.

Hem Devlet Tiyatroları'nda hem de opera, bale, senfoni ve korolarda listelerin hazırlandığını açıklayan Aydın, soruşturma başlatıldığını da aktardı.

Orhan Aydın "Sanatçılar Girişimi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

"Festivale katılmadı, şehri gezdi" iddiası

UNESCO öncülüğünde, Hırvat Tiyatro Festivali’ne davet edilen Devlet Tiyatroları Genel Müdür Vekili Necat Birecik ve İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdür Vekili Zafer Kayaokay’ın, tiyatro etkinlilerine katılmak yerine, yanlarına aldıkları bir rehber ile Zagreb’i gezdikleri iddia edilmişti.

UNESCO ITI Hırvatistan Başkanı Zeljka Turcinovic tarafından gönderilen yazıda şu ifadeler kullanılmıştı:

“Ne yazık ki bu kişiler seminer ve tiyatro oyunlarını izlemek yerinde dil bilmedikleri gerekçesiyle Türk Büyükelçiliği’nde başvurup, Zabreb’i gezmek için turist rehberi talebinde bulundular; etkinliklere katılmadılar. Festivalin Yönetim Kurulu üyeleri ile uluslararası seçkin konukları bu üzücü duruma şahit oldular. Tiyatro festivalimiz için davet ettiğimiz Birecik ve Kayaokay’ın kültür ve sanat alanında işbirliği adımları atmak yerine, turistik amaçla gelmiş olduklarını esefle belirtir, Türkiye Devleti’nin itibarını zedeleyen bu beylerin durumunu takdirlerinize sunarım."

İstanbul Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Zafer Kayaokay daha önce yapmış olduğu bir açıklamada, bazı tiyatrocuların 15 yıl boyunca sahneye çıkmadan maaş almadıklarını söylemişti.