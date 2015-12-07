Devlet hastanelerinde botoks devri

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan ve "kamuda ilk" olma özelliği taşıyan kozmetik polikliniğinde botoks, dolgu, kimyasal peeling gibi birçok hizmet devlet tarafından verilmeye başlanacak.

Hürriyet’in haberine göre hastanenin Dermatoloji Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Özgür Emek Kocatürk Göncü, polikliniklerde birçok dermatoloji hastası gördüklerini söyledi.

Hastaların birçoğunun şikayetinin kozmetik olduğunu belirten Göncü, "Bunların aslında yüzde 30'u bize kozmetik sorunlarla başvuruyor. Bu sorunlar arasında saç dökülmesi, yüzde lekelenme, akne izleri gibi şikayetler geniş yer kaplıyor" dedi.

SGK karşılamıyor

Göncü, hizmetle ilgili güzel tepkiler ve geri dönüşler aldıklarını vurgulayarak, "Halkımız gerçekten uygulamalardan memnun oldu. SGK ödemiyor ancak uygulamalar kliniğimizde dışarıya göre daha makul fiyatlarla yapılıyor. Bu işlemlerin hastane koşularında yapılıyor olması da ayrıca önemli. Çünkü her ürün hastaneye alınamıyor. Ürünün belli belgelere sahip ve kayıtlı olması gerekiyor. Bu açıdan uygulamalar güvenilir ürünlerle, güvenilir ellerde yapılıyor. Ayrıca bir şikayet durumunda her zaman başvurabilecekleri bir merci var" diye konuştu.

Klinikte yaptıkları uygulamalara ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Göncü, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kliniğimizde saç dökülmelerine yönelik olarak PRP uygulaması yapıyoruz. Bu işlemde hastanın kanı alınıp, santrifüjden geçirilerek büyüme faktöründen zengin kısmı saç dibine küçük iğnelerle enjekte ediliyor. PRP'yi aynı zamanda cilt gençleştirmede de kullanıyoruz. Cildi matlaşanlar, leke sorunu yaşayanlara uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra, saç mezoterapisi yapıyoruz. içerisinde birçok mineral ve vitamini barındıran kokteylleri küçük iğnelerle saç dibine uyguluyoruz. Yine lekelenmelerde, akne izlerinde kimyasal peeling, dermaroller uygulayabiliyoruz."