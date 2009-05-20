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Spor

Devlerin gözdesi Antonio Valencia

20 Mayıs 2009 20:42


Premier Lig ekiplerinden Wigan Atletic'in Ekvadorlu kanat oyuncusu Antonio Valencia, Avrupa'nın dev kulüplerinin gözdesi haline geldi. Menajeri, Valencia'ya yönelik ilk ciddi teklifin Real Madrid'den geldiğini açıkladı.

Antonio Valencia, bu yıl Wigan Atletic'te ortaya koyduğu futbolla Avrupa'nın en gözde oyuncuları arasında yerini aldı.

Wigan'ın 21 milyon sterlin fiyat biçtiği Valencia'ya ilk ciddi teklif İspanyol devi Real Madrıd'den geldi. Ekvadorlu futbolcunun menajeri, Real Madrid'in somut bir teklif sunduğunu; Wigan Yönetimi'nin ise diğer teklifleri de değerlendirdikten sonra Valencia'nın hangi takıma gideceğine karar vereceğini söyledi.

başarılı kanat oyuncusunun peşinde Manchester United'ın da olduğu konuşuluyor. Wigan Atletic Menajeri Steve Bruce da, peşinde pekçok önemli takım bulunan Valencia'yı bu aşamadan sonra ellerinde tutamayacaklarını kabul etti.

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