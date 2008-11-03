Devlerin aşkı büyük olacak

Kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi!'nde 4. hafta maçları Salı ve Çarşamba gecesi oynanacak 16 maç ile devam edecek.
Temsilcimiz Fenerbahçe Emirates Stadyumu'nda Arsenal'e konuk olurken, C Grubu'nun diğer maçında Porto, Dinamo Kiev deplasmanına çıkacak. Arsenal-Fenerbahçe Rosetti'nin
Fenerbahçe İstanbul'da 5-2 kaybettiği rakibi karşısında Londra'da çok kritik bir mücadele verecek ve bir anlamda bu sezon Avrupa'daki rotasını çizecek. Fenerbahçe'de bu maç öncesi en büyük eksiklik Alex de Souza'nın sakatlığı. İngiliz ekibi Arsenal'de ise Adebayor ve Wallcott'un yanı sıra Bacary Sagna'da sakatlar listesinde bulunuyor. Devler Ligi'nde Salı ve Çarşamba gecesinin programı; Salı
21:45 Anorthosis - Inter
21:45 Barcelona - Basel
21:45 CFR Cluj - Bordeaux
21:45 Liverpool - Atlético Madrid
21:45 Marsilya - PSV Eindhoven
21:45 Roma - Chelsea
21:45 Sporting Lisboa - Shakhtar Donezk
21:45 Werder Bremen - Panathinaikos Çarşamba
21:45 AaB - Villarreal
21:45 Arsenal - Fenerbahçe
21:45 BATE Borisov - Zenit St.Petersburg
21:45 Celtic - Manchester United
21:45 Dinamo Kiev - Porto
21:45 Fiorentina - Bayern Münih
21:45 Lyon - Steaua Bucharest
21:45 Real Madrid - Juventus