Devlerin aşkı büyük olacak

Temsilcimiz Fenerbahçe Emirates Stadyumu'nda Arsenal'e konuk olurken, C Grubu'nun diğer maçında Porto, Dinamo Kiev deplasmanına çıkacak.Fenerbahçe İstanbul'da 5-2 kaybettiği rakibi karşısında Londra'da çok kritik bir mücadele verecek ve bir anlamda bu sezon Avrupa'daki rotasını çizecek. Fenerbahçe'de bu maç öncesi en büyük eksiklik Alex de Souza'nın sakatlığı. İngiliz ekibi Arsenal'de ise Adebayor ve Wallcott'un yanı sıra Bacary Sagna'da sakatlar listesinde bulunuyor. Devler Ligi'nde Salı ve Çarşamba gecesinin programı;21:45 Anorthosis - Inter21:45 Barcelona - Basel21:45 CFR Cluj - Bordeaux21:45 Liverpool - Atlético Madrid21:45 Marsilya - PSV Eindhoven21:45 Roma - Chelsea21:45 Sporting Lisboa - Shakhtar Donezk21:45 Werder Bremen - Panathinaikos21:45 AaB - Villarreal21:45 Arsenal - Fenerbahçe21:45 BATE Borisov - Zenit St.Petersburg21:45 Celtic - Manchester United21:45 Dinamo Kiev - Porto21:45 Fiorentina - Bayern Münih21:45 Lyon - Steaua Bucharest21:45 Real Madrid - Juventus