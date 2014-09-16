Devler Ligi’nde perde açılıyor



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan artık grup maçlarında yaşanacak. Dünya yıldızlarının sahne alacağı Devler Ligi’nde bu akşam dört grupta sekiz karşılaşma oynanacak.

Alman ekibi Borussia Dortmund, Galatasaray’ın da yer aldığı D grubundaki ilk maçında hiç de yabancı olmadığı bir rakibi, İngiliz temsilcisi Arsenal’ı konuk edecek. Dortmund’un 2011’den beri üçüncü kez aynı gruba düştüğü Arsenal’ın kadrosunda Dünya Şampiyonu Alman milli takımından Per Mertesacker, Mesut Özil ve Lukas Podolski de yer alıyor. İngiliz ekibi geçen yıl Dortmund’ta oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı. Per Mertesacker “Bunu tekrarlamak istiyoruz. Başarılı olacağımıza eminim” diye konuşuyor. Arsenal 14 maçtır yenilmiyor ve Şampiyonlar Ligi’ndeki hiçbir açılış maçını kaybetmedi.

Ancak Dortmund ekibi de formda. Ligdeki son iki maçını kazanan ve orta sahada taraftarın sevgilisi Shinji Kagawa’nın iki yıllık Manchester United macerasının ardından başarılı geri dönüşü Alman ekibinde moralleri yükseltti. Teknik direktör Jürgen Klopp ‘bizi de yabana atmayın’ diyerek iddialarını ortaya koyuyor.

Portekizli hakem Olegario Benquerenca’nın yöneteceği Borussia Dortmund - Arsenal D grubu mücadelesi TSİ 21:45’te başlayacak.

D grubunun diğer mücadelesinde Şampiyonlar Ligi’ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray, Belçika ekibi Anderlecht’i İstanbul’da ağırlayacak. Macar hakem Istvan Vad’ın yöneteceği mücadele TSİ 21:45’te başlayacak.

Monaco kapalı kutu

Bundesliga lideri Bayer Leverkusen, C grubundaki ilk maçında karşılaşacağı Monaco deplasmanına kendine son derece güvenli gitti. Leverkusen'in Türk milli oyun kurucusu Hakan Çalhanoğlu, “Ne yapabileceğimizi biliyoruz ve sahada her şeyimizi ortaya koyacağız” diye konuşuyor. Bayer Leverkusen teknik direktörü Roger Schmidt de “Beraberliğe oynamak bizim oyun tarzımıza uymayan bir şey” diyerek iddialarını ortaya koyuyor.

Monaco, Benfica ile birlikte grubun en güçlü takımları olarak adlandırılıyor. Rus Oligark Dmitri Ribolovlev, takıma yaklaşık 180 milyon euro yatırım yaparak yeniden Devler Ligi’ne dönmesini sağladı. Ancak Monaco sezon başında kaybettiği iki Kolombiyalı yıldızını arayacak gibi görünüyor. Dünya Kupası’nın gol kralı James Rodriguez Real Madrid’e transfer olurken Falcao da Manchester United’a gitti. Monaco bu iki yıldız isminden yoksun lige de kötü başladı. Fransa Ligi’nde beş maç sonunda sondan bir önceki sıra olan 19’unculukta. Ancak her şeye rağmen Bayer Leverkusenli oyuncular rakiplerini son derece ciddiye aldıklarını ifade ediyor. Kaleci Bernd Leno bu konuda şöyle konuşuyor: “Eğer orda kazanırsak bizim için çok büyük bir başarı olacak.”

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam 4 grupta 8 mücadele yapılacak. Tamamı TSİ 21:45’te başlayacak olan maçların programı şöyle;

A grubu:

Juventus – Malmö

Olympiakos – Atletico Madrid

B grubu:

Liverpool – Ludogorez Rasgrad

Real Madrid – Basel

C grubu

Benfica – Zenit

Monaco – Bayer Leverkusen

D grubu

Borussia Dortmund – Arsenal

Galatasaray – Anderlecht