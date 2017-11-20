Devler Ligi'nde heyecan devam ediyor 

Şampiyonlar Ligi\'nde 5. hafta maçları, yarın ve 22 Kasım Çarşamba günü oynanacak

Beşiktaş, G Grubu\'ndaki 5. maçında, yarın saat 20.00\'de Portekiz\'in Porto takımını konuk edecek

Siyah-Beyazlılar 1 puan alması durumunda son 16 turuna kalmayı garantileyecek

İSTANBUL (DHA)

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde 5. hafta maçları yarın başlayacak.

Türkiye\'nin Şampiyonlar Ligi\'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu\'ndaki 5. maçında, yarın saat 20.00\'de Portekiz\'in Porto takımını konuk edecek. Temsilcimiz karşılaşmadan 1 puan alması durumunda son 16 turuna kalmayı garantileyecek. Beşiktaş-Porto mücadelesini İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Şampiyonlar Ligi\'nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

YARIN:

20.00 Beşiktaş-Porto

22.45 Monaco - Rb Leipzig

20.00 Spartak Moskova - Maribor

22.45 Sevilla - Liverpool

22.45 Manchester City - Feyenoord

22.45 Napoli - Shakhtar Donets

22.45 Apoel - Real Madrid

22.45 B.Dortmund - Tottenham

22 KASIM ÇARŞAMBA:

20.00 Cska Moskova - Benfica

22.45 Basel - Manchester United

22.45 Anderlecht - Bayern Münih

22.45 Paris St Germain - Celtic

20.00 Qarabagh - Chelsea

22.45 Atletico Madrid - Roma

22.45 Juventus - Barcelona

22.45 Sporting Lisbon - Olympiakos