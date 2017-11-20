Devler Ligi'nde heyecan devam ediyor 

Şampiyonlar Ligi\'nde 5. hafta maçları, yarın ve 22 Kasım Çarşamba günü oynanacak
Beşiktaş, G Grubu\'ndaki 5. maçında, yarın saat 20.00\'de Portekiz\'in Porto takımını konuk edecek
Siyah-Beyazlılar 1 puan alması durumunda son 16 turuna kalmayı garantileyecek
İSTANBUL (DHA)
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde 5. hafta maçları yarın başlayacak.
Türkiye\'nin Şampiyonlar Ligi\'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu\'ndaki 5. maçında, yarın saat 20.00\'de Portekiz\'in Porto takımını konuk edecek. Temsilcimiz karşılaşmadan 1 puan alması durumunda son 16 turuna kalmayı garantileyecek. Beşiktaş-Porto mücadelesini İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
Şampiyonlar Ligi\'nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
YARIN:
20.00 Beşiktaş-Porto
22.45 Monaco - Rb Leipzig
20.00 Spartak Moskova - Maribor
22.45 Sevilla - Liverpool
22.45 Manchester City - Feyenoord
22.45 Napoli - Shakhtar Donets
22.45 Apoel - Real Madrid
22.45 B.Dortmund - Tottenham
22 KASIM ÇARŞAMBA:
20.00 Cska Moskova - Benfica
22.45 Basel - Manchester United
22.45 Anderlecht - Bayern Münih
22.45 Paris St Germain - Celtic
20.00 Qarabagh - Chelsea
22.45 Atletico Madrid - Roma
22.45 Juventus - Barcelona
22.45 Sporting Lisbon - Olympiakos