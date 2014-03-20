Devler Ligi’nde erken final mi?



Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zenit'e 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçta aldığı 4-2'lik skorun avantajıyla çeyrek finalist oldu. İngiliz temsilcisi Manchester United da Yunan Olympiakos karşısında ilk maçta aldığı 2-0'lık yenilgiyi çevirdi ve rakibini 3-0 yenerek son sekize adını yazdıran bir başka takım oldu.

Bu sonuçlarla 2'nci turda rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükselen takımlar Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İngiltere'den Manchester United ve Chelsea, Fransa'dan Paris Saint-Germain olarak sıralandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları yarın (21 Mart Cuma) İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 13:00'da çekilecek. 8 takımın katılacağı çeyrek final kuraları herhangi bir kurala tabi olmayacak. Bu nedenle aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesi mümkün.

Gözler özellikle son sekize 2 takım sokan Almanya'nın üzerinde olacak. Geçen yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile finalisti Borussia Dortmund'un çeyrek finalde karşılaşması ihtimali futbol çevrelerince erken final olacağı şeklinde değerlendiriliyor.

“Barcelona olabilir”

“Kicker” adlı dergiye konuşan Borussia Dortmund kalecisi Roman Weidenfeller muhtemel bir Alman eşleşmesi için “Bu uluslararası bir rekabet. Aynı ülkeden iki takımın finalden önce karşılaşması mümkün olduğunca önlenmeli” diyor. Tecrübeli file bekçisi gönlündeki rakip kim sorusuna ise bugüne kadar hiç karşılaşmadığını söylediği Barcelona yanıtını veriyor.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 1-2 Nisan, rövanş karşılaşmaları 8-9 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Dortmund yenilgiye rağmen

Şampiyonlar Ligi'nde son iki çeyrek finalist dün akşam oynanan iki karşılaşma sonrası belli oldu. Borussia Dortmund, deplasmanda 4-2 yendiği maçın rövanşında ağırladığı Rus ekibi Zenit'e 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçta aldığı skorun avantajıyla çeyrek finalist oldu. Zenit'in gollerini Hulk (16.) ve Rondon (73.) atarken, sarı-siyahlıların tek sayısını kaptan Sebastian Kehl (38.) kaydetti.

Gecenin diğer maçında Manchester United zoru başardı. İngiliz temsilcisi ilk maçta deplasmanda 2-0 yenildiği Yunan rakibi Olympiakos'u sahasındaki rövanş mücadelesinde 3-0 yenerek son sekize kalmayı başardı. “Kırmızı şeytanlar”ın tüm gollerini ilki penaltıdan ve sonuncusu serbest vuruştan olmak üzere Hollandalı yıldızı Robin van Persie kaydetti (25./45+1./52.).

Bu sonuçlardan sonra bu sezon tüm grup liderleri çeyrek finale kalmayı başarmış oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesi 25 Mayıs 2014'te Portekiz'in Lizbon kentinde oynanacak.

Deutsche Welle Türkçe

Derleyen: Ufuk Çakır (SID, dpa, DW, AA)

Editör: Ahmet Günaltay