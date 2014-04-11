Devler Ligi'nde erken final



UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final eşleşmeleri İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde İspanyol devi Real Madrid, son şampiyon Bayern Münih’e rakip olurken yarı finaldeki bir başka İspanyol takımı Atletico Madrid, İngiliz temsilcisi Chelsea ile eşleşti.

Bayern’in Real karşısında üstünlüğü var

Real Madrid ve Bayern Münih bugüne kadar tamamı Kupa 1’de olmak üzere Avrupa’da 20 kez karşı geldi. Bunlardan 11’i Bayern Münih’in üstünlüğüyle sona ererken 7 maçı Real Madrid kazandı. İki karşılaşmaysa beraberlikle sonuçlandı. İki takım beş kez de yarı final mücadelesi verdi. Bunlardan 1976, 1987, 2001 ve 2012 yıllarında olmak üzere dördü Bavyera ekibinin üstünlüğüyle sona ererken, Madrid temsilcisi tek yarı final başarısını 2000 yılında yaşadı.

Eşleşmeyi değerlendiren Bayern Münih kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge “Başa baş bir mücadele bekliyoruz. Şanslar eşit. Real Madrid çok iyi bir takım” diye konuştu. Real Madrid teknik direkörü Carlo Ancelotti ise eşleşmeyi "Zor bir rakip olduğunu biliyoruz. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" sözleriyle değerlendirdi.

Bayern Münih çeyrek finalde İngiliz ekibi Manchester United’ı 1-1 ve 3-1 skorla elerken Real Madrid, bir başka Alman temsilcisi Borussia Dortmund’un 3-0 ve 0-2’lik skorlarla saf dışı bırakmıştı. Takımın Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sakatlığı nedeniyle çeyrek final rövanş karşılaşmasında forma giymemişti. Real Madrid'in Kupa 1'de sonuncusu 2002’de olmak üzere 9 şampiyonluğu bulunuyor.

"Atletico gücünü kanıtladı"

Şampiyonlar Ligi’nin diğer yarı final eşleşmesinde Arda Turan’ın da formasını giydiği Atletico Madrid, İngiliz temsilcisi Chelsea’nin rakibi oldu. Kurayı değerlendiren Chelsea temsilcisi Paulo Ferreira “Zor bir maç olacak. Final yolunda şanslar eşit. Atletico ne kadar güçlü bir takım olduğunu Barcelona karşısında gösterdi ve hakkıyla yarı finale geldi” dedi.

İki takım son olarak 2012 yılında Monaco’da oynanan UEFA Süper Kupası’nda karşı karşıya gelmiş ve Atletico Madrid Chelsea’yi 4-1 mağlup etmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final ilk karşılaşmaları 22-23 Nisan, rövanş mücadeleleri ise 29-30 Nisan tarihlerinde yapılacak. Final maçı ise 24 Mayıs'ta Lizbon'da.

Avrupa Ligi'nde İspanyol kapışması

UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final kuraları çekildi. İki İspanyol ekibi Sevilla ve Valencia birbiriyle eşleşirken Portekiz ekibi Benfica'nın rakibi İtalyan temsilcisi Juventus oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları 24 Nisan Perşembe günü oynanırken, rövanş mücadeleleri 1 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Final karşılaşması 14 Mayıs'ta Juventus'un sahasında oynanacak.