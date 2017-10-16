Devler Ligi'nde 3. perde açılıyor

İstanbul,(DHA) - TEMSİLCİMİZ Beşiktaş\'ın da mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde üçüncü hafta maçları yarın başlayacak.

Beşiktaş, G Grubu\'ndaki üçüncü maçında, yarın TSİ 21.45\'te Fransa\'nın Monaco takımına konuk olacak.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

17 EKİM SALI

21.45 Monaco (Fransa) - Beşiktaş

21.45 Leipzig (Almanya) - Porto (Portekiz)

21.45 Maribor (Slovenya) - Liverpool (İngiltere)

21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Sevilla (İspanya)

21.45 Feyenoord (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

21.45 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)

21.45 Real Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)

21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Borussia Dortmund (Almanya)

18 EKİM ÇARŞAMBA

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Atletico Madrid (İspanya)

21.45 Benfica (Portekiz) - Manchester United (İngiltere)

21.45 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)

21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Basel (İsviçre)

21.45 Anderlecht (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

21.45 Chelsea (İngiltere) - Roma (İtalya)

21.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

21.45 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

