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Devler Ligi'nde 3. perde açılıyor

İstanbul,(DHA) - TEMSİLCİMİZ Beşiktaş'ın da mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın başlayacak

16 Ekim 2017 15:44

İstanbul,(DHA) - TEMSİLCİMİZ Beşiktaş\'ın da mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde üçüncü hafta maçları yarın başlayacak. 
Beşiktaş, G Grubu\'ndaki üçüncü maçında, yarın TSİ 21.45\'te Fransa\'nın Monaco takımına konuk olacak.
Ligde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
17 EKİM SALI
21.45 Monaco (Fransa) - Beşiktaş
21.45 Leipzig (Almanya) - Porto (Portekiz)
21.45 Maribor (Slovenya) - Liverpool (İngiltere)
21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Sevilla (İspanya)
21.45 Feyenoord (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
21.45 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
21.45 Real Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)
21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Borussia Dortmund (Almanya)
18 EKİM ÇARŞAMBA
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Atletico Madrid (İspanya)
21.45 Benfica (Portekiz) - Manchester United (İngiltere)
21.45 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)
21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Basel (İsviçre)
21.45 Anderlecht (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)
21.45 Chelsea (İngiltere) - Roma (İtalya)
21.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)
21.45 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
 

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