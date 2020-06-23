DEVA Partisi'nin ilk il başkanı belli oldu

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) ilk il başkanı belli oldu. Dr. Seyit Karaca, DEVA Partisi Konya İl Başkanı olarak Genel Başkan Ali Babacan'dan yetki belgesini aldı.

Dr. Seyit Karaca başkanlığında çalışacak Konya İl Kurucu Heyeti Tuğba Tuncer Atar, Sefa Çoşkun ve Hasan Hüseyin Topçu'dan oluşacak. Babacan, Konya İl Başkanı olarak seçilen Karaca'ya ve kurucu heyete görevlerinde başarılar diledi.

Seyit Karaca kimdir?

DEVA Partisi Konya İl Başkanı Dr. Seyit Karaca, 1965 yılında Konya’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Konya’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İyi derece İngilizce ve Arapça bilmektedir.

1990-1992 yılları arasında Batman’da mecburi hizmetini tamamladı. Konya’ya döndükten sonra 16 yıllık memuriyet hayatı ile eş zamanlı olarak özel sektörde, farklı kurumlarda kurucu ortaklık ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

Konya Tabip Odası Üyeliği, Sağlık Vakfı Konya Şube Üyeliği olmak üzere çok farklı sivil toplum örgütlerinde aktif olarak yer aldı. Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Meclis Başkanlığı yaptı. Halen TOBB Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclis Başkanlığı ve ikinci dönem Konya Tabip Odası Başkanlığı ve TÜSEB Bilim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.