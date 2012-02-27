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Dünya

Dev yolcu gemisi okyanusta sürükleniyor!

Madagaskar'dan Seyşeller'e gitmekte olan ve binden fazla yolcu ile mürettebatın bulunduğu İtalyan kruvaziyer gemisi okyanusta sürükleniyor...

27 Şubat 2012 21:22

 

T24 - İtalya'da geçen ay 32 yolcuya mezar olan Concordia adlı yolcu gemisinin sahibi Costa Crociere şirketinin bir başka yolcu gemisinde de yangın çıktı. Gemi okyanusta akıntıyla sürüklenmeye başladı.
 
İtalyan sahil muhafazasından yapılan açıklamada, Madagaskar'dan Seyşeller'e gitmekte olan ve binden fazla yolcu ile mürettebatın bulunduğu kruvaziyer gemisinin Seyşeller açıklarında bulunduğu sırada çıkan yangının söndürüldüğü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, ancak motorları çalışmayan Costa Allegra isimli geminin başıboş şekilde sürüklendiği belirtildi. 
 
Hint okyanusunda bulunan 187 metre uzunluğundaki geminin jeneratör bölümünde sabah saatlerinde çıkan yangın dolayısıyla tüm yolcuların durumdan haberdar edilerek, acil bir durum olasılığı karşısında belirli noktalarda toplandıkları kaydedildi. 
 
İtalyan sahil muhafazası, yangının ardından geminin akıntıyla sürüklenmesine karşın haberleşmede bir sıkıntı olmadığını belirtti. 
 
İtalyan sahil muhafazası, Seyşeller makamlarıyla irtibata geçerek kurtarma operasyonu gerekebileceğini bildirdi ve başıboş sürüklenen gemiye yardım edebilecek etraftaki yük gemilerini belirledi. 
 

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