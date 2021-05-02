Dev takas iddiası: Paul Pogba - Eden Hazard

Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola, oyuncusunun Real Madrid'e Eden Hazard karşılığında transfer olabileceğini söyledi.

İspanyol basınından AS'a röportaj veren Raiola, "Pogba için Zinadine Zidane için oynamak her zaman çok çekici bir şey olduğunu inkar edemem. Zidane, Pogba'nın idolü" dedi.

Geçtiğimiz aylarda 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Manchester United'dan ayrılabileceğini belirten ünlü menajer, "Hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünüyorum, ancak futbol günlük iştir. Esnek olmalısınız. Ya Madrid yarın Hazard-Pogba takası yapmak isterse? Bu sadece bir örnek. Ama dört taraf da hoşuna gidiyorsa, neden olmasın?" diyerek olası Pogba Hazard takasını işaret etti.

105 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Juventus'tan 2016 yılında 105 milyon Euroluk rekor bonservis ücretiyle Manchester United'a katılan Paul Pogba, İngiliz devinde bu sezon toplam 37 maçta 6 gol 7 asistlik katkı sağladı. Bu sezon sık sık sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'li Eden Hazard ise eflatun beyazlılarla 17 kez sahada yer alabildi ve bu maçlarda 3 gol kaydetti.