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Dev platform FSM Köprüsü'nün altından geçti

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçti

05 Şubat 2018 18:27

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) \'GSP Saturn\' isimli dev petrol platformu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nün altından geçti.
İstanbul Boğazı\'ndan geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı \'GSP Saturn\' isimli dev petrol platformu bu sabah tekrar Boğaz\'a girdi. Dev platform, saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi\'nden Boğaz\'a girdi. Kuleleri alçaltılan platform saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün altından geçti. 15.00 sıralarında da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nün altından geçen petrol platformu Karadeniz\'e doğru ilerliyor.

(FOTOĞRAF)

 

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