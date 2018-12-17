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Spor

Dev maçta zaferi Shaqiri getirdi

Liverpool bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken, Manchester United 26 puanda kaldı

17 Aralık 2018 00:06

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında haftaya lider giren Liverpool mabedi olan Anfield'da Manchester United'ı 3-1 mağlup etti ve puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Fabinho'nun asistinde topu iyi kontrol ederek ağları bulan Sadio Mane'nin golüyle Liverpool 1-0 öne geçti. Manchester United bu gole 33. dakikada Jesse Lingard'ın golüyle karşılık verdi ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.

Liverpool'da ikinci yarının 70. dakikasında oyuna dahil olan Xherdan Shaqiri 73 ve 80'de Manchester United ağlarına 2 gol gönderdi ve skoru 3-1'e getirmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve dev maçta gülen Liverpool oldu.

Liverpool bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken, Manchester United 26 puanda kaldı.

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