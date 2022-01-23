Dev maçta kazanan VakıfBank

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında VakıfBank'ı konuk etti.

13 galibiyet 2 yenilgisi bulunan iki takımın karşılaştığı derbide liderlik mücadelesi verildi. Maçın kazananı, 3-1'lik skorla VakıfBank oldu.

Müsabakada ilk iki set nefesleri kesti. Son anları kıran kırana geçen bu bölümlerde ilk seti 27-25 ile VakıfBank, ikinci seti 25-23 ile Fenerbahçe Opet kazandı.

Üçüncü sete kötü başlamasına rağmen toparlanan konuk ekip, son bölümde hata yapmadı ve 25-21 ile mücadelede yeniden öne geçti.

Dördüncü seti rahat şekilde üstün götüren VakıfBank, seti 25-10, maçı da 3-1 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.