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Dev maçta kazanan Manchester United

Manchester United - Everton: 4-0 İSTANBUL, (DHA) - İngiltere Premier Lig 5'inci hafta mücadelesinde Manchester United, Everton'ı 4-0 mağlup etti

17 Eylül 2017 23:36

Manchester United - Everton: 4-0

İSTANBUL, (DHA) - İngiltere Premier Lig 5\'inci hafta mücadelesinde Manchester United, Everton\'ı 4-0 mağlup etti.
Old Trafford\'da oynanan mücadelenin ilk golü, 4\'üncü dakikada Antonio Valencia\'nın ayağından geldi. Bu golle birlikte ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.
İlk yarının kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, devreye 1-0\'lık Manchester United üstünlüğüyle girildi.
Mücadelenin son 10 dakikasına girildiğinde skor hala 1-0\'dı. 83\'üncü ile 90\'ıncı dakikalar arasında ise Manchester United fırtınası esti.
83\'üncü dakikada Henrikh Mkhitaryan, durumu 2-0\'a getirdi.
89\'uncu dakikada Romela Lukaku farkı 3\'e çıkartırken, 90\'ıncı dakikada Anthony Martial penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti: 4-0
Bu sonucun ardından Manchester United puanını 13\'e yükseltirken, Everton 4 puanda kaldı.

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