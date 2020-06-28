Dev maçta kazanan çıkmadı

Medipol Başakşehir'in golünü 51. dakikada Danijel Aleksic kaydetti. Galatasaray'ın golü 68. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.
Visca kırmızı gördü
Ev sahibi Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler. Ayrıca Edin Visca da 85. dakikada kırmızı kart gördü.
Galatasaray'da Mario Lemina ve Martin Linnes ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Bu beraberliğin ardından Başakşehir 60 puanla liderliğini sürdürdü. Dördüncü sıradaki Galatasaray da 52 puana ulaştı.
Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak. Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlayacak.