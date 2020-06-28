Dev maçta kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Öne geçen Başakşehir'e Galatasaray'ın yanıtı gecikmedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekip, bu sonuçla Galatasaray ile arasındaki 8, Trabzonspor ile olan 2 puanlık farkı koruyarak liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise şampiyonluk şansını zorlaştırdı.