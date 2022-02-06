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Spor

Dev maçta Barcelona, Atletico Madrid'i 4 golle devirdi

06 Şubat 2022 20:36

Bu sezon ligde istediği performansın uzağında kalan Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı.

La Liga'nın 23. haftasında Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i 4-2 mağlup etti. Maça Dani Alves ve Barcelona'nın savunmacıları damga vurdu.

Barcelona'nın 4 golü, Jordi Alba, Gavi, Araujo ve Dani Alves'den geldi. Atletico Madrid'in 2 sayısı ise Carrasco ve Saurez ile geldi. Atletico, Jose Gimenez ile bir penaltı atışından yararlanamazken Barcelona'da ise Dani Alves, kırmızı karta oyun dışında kaldı.

Barcelona'nın 4 golünün 3'ünü savunma oyuncularının atması ise dikkat çekti.

Bu sonucun ardından Barça, 38 puanla 4. sırada kendine yer buldu. Atletico Madrid ise 36 puala 5. sırada kaldı.

 

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