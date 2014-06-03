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Yaşam
Deutsche Welle

Dev gezegen bulundu

Astronomlar, başka bir yıldız sisteminde bir 'Mega Dünya' keşfettiklerini açıkladılar. Söz konusu gezegenin yeni bir gezegen tipi olduğu belirtildi.

03 Haziran 2014 13:28


Söz konusu gezegenin Dünya'dan 17 kat daha büyük olduğu belirtildi. Amerikan Astronomlar Birliği'nin yıllık toplantısında konuşan Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Xavier Dumusque, gezegenin kayalık olduğunu, bir gaz gezegeni olmadığını bildirdi.

Keşfedilenin yeni bir gezegen tipi olduğunu kaydeden Dumusque, “Ne bulduğumuzu anlayınca çok şaşırdık” dedi. Aynı merkezden Dimitar Sasselov ise “Bu, gezegenler arasında bir Godzilla sayılır” dedi.

Astronomlar bugüne değin, bu kadar büyük kayalık bir gezegenin var olabileceğini düşünmüyordu. Yeni bulunan gezegen, bizim Güneş sistemimizdeki Uranüs ve Neptün ile aynı büyüklükte ancak bu iki gezegen kayalık gezegenler değil, gazlardan oluşuyor.

Yeni bulunan ve Kepler 10c olarak adlandırılan gezegen 560 ışık yılı uzaklıkta.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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