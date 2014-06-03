Dev gezegen bulundu



Söz konusu gezegenin Dünya'dan 17 kat daha büyük olduğu belirtildi. Amerikan Astronomlar Birliği'nin yıllık toplantısında konuşan Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Xavier Dumusque, gezegenin kayalık olduğunu, bir gaz gezegeni olmadığını bildirdi.

Keşfedilenin yeni bir gezegen tipi olduğunu kaydeden Dumusque, “Ne bulduğumuzu anlayınca çok şaşırdık” dedi. Aynı merkezden Dimitar Sasselov ise “Bu, gezegenler arasında bir Godzilla sayılır” dedi.

Astronomlar bugüne değin, bu kadar büyük kayalık bir gezegenin var olabileceğini düşünmüyordu. Yeni bulunan gezegen, bizim Güneş sistemimizdeki Uranüs ve Neptün ile aynı büyüklükte ancak bu iki gezegen kayalık gezegenler değil, gazlardan oluşuyor.

Yeni bulunan ve Kepler 10c olarak adlandırılan gezegen 560 ışık yılı uzaklıkta.