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Deutsche Welle

Dev geç uyandı

Bayern Münih, geriye düştüğü maçta Manchester United’ı 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi. Barcelona’ya üstünlük sağlayan Atletico Madrid de adını son dörde yazdırmayı başardı.

10 Nisan 2014 14:28


UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son iki yarı finalist dün akşam oynanan maçlarla belli oldu. Son şampiyon Bayern Münih, 1-1’in rövanşında kendi sahasında ağırladığı İngiliz temsilcisi Manchester United karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1 galip ayrılarak yarı finale yükselen taraf oldu. Bayern Münih’in gollerini Mario Mandzukic (59.), Thomas Müller (68.) ve Arjen Robben (76.) atarken, konuk Manchester’in tek golünü Patrice Evra (57.) kaydetti.

67 bin 300 kişinin izlediği mücadeleye Bayern atak, Manchester savunma ağırlıklı başladı. İlk yarıda konuk takımdan Luis Antonio Valencia’nın golü ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmazken, Bayern Robben, Ribery ve Kroos ile bulduğu girişimlerinden sonuç alamadı. Manchester’in yıldız golcüsü Wayne Rooney, ilk maçta Bastian Schweinsteiger ile yaşadığı gerginlik nedeniyle Alman seyirci tarafından sürekli ıslıklandı. Rooney, kötü futboluyla takım arkadaşlarına ayak uydurdu.

Bir buçuk dakikada iki gol

İkinci yarı da çok farklı başlamadı. Bayern topa daha çok sahip olmasına rağmen tehlike yaratmaktan uzaktı. Ev sahibinin orta alanda kaptırdığı bir topta Manchesterlı savunmacı Patrice Evra Bayern ceza alanı önünden yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi (57.). İşte bu gol o dakikaya kadar adeta uyuyan son şampiyonu uyandırdı. Bayern Münih bu gole yanıt vermekte gecikmedi ve Ribery’nin ortasında topu kafayla ağlara gönderen Mario Mandzukic maça yeniden denge getirdi (59.). Bu golden sonra rakibini kendi yarı sahasına hapseden Bavyera ekibi üstünlük sayısına ulaşmakta zorlanmadı. Beraberlik golünden sekiz dakika sonra Thomas Müller, Arjen Robben’in sağ kanattan getirdiği topu yakın mesafeden yaptığı bir vuruşla ikinci kez Manchester ağlarına yolladı (68.). 76’ncı dakikada bu kez Hollandalı yıldız Arjen Robben kendi taşıdığı topu ceza alanı ortasından yaptığı vuruşla ağlara gönderdi ve maçın 3-1’lik skorunu ilan etti.

Karşılaşmayı değerlendiren ikinci golün sahibi Thomas Müller “Çok yoğun ve olağanüstü bir akşam oldu. Karakter gösterdik ve şahsi becerimizi sergiledik. Yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Atletico Madrid Barcelona’yı eledi

Şampiyonlar Ligi’nin diğer yarı finalisti, Barcelona’yı 1-1’in rövanşında 1-0 mağlup eden Atletico Madrid oldu. İki İspanyol ekibini Madrid’in Vicente Calderon stadında karşı karşıya getiren mücadelenin tek golünü 5’nci dakikada Koke kaydetti. Ev sahibi takımın 3 topu da direkten döndü.

Barcelona bu sonuçla 7 yıl aradan sonra ilk kez çeyrek finalde elendi. Çok iyi bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi’nde yenilmezliğini devam ettiren Atletico Madrid ise 1974 yılından sonra adını ilk kez Avrupa’nın en iyi 4 takımı arasına yazdırmayı başardı.

Kuralar yarın çekiliyor

Böylece UEFA Şamiyonlar Ligi’nde yarı fınale yükselen takımlar İspanya’dan Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya’dan Bayern Münih ve İngiltere’den Chelsea oldu. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri yarın (11 Nisan Cuma) TSİ 13:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak. Yarı final ilk maçları 22-23 nisan, rövanş mücadeleleri ise 29-30 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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