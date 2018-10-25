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Dev dalgalarla selfie

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Amasra ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu

25 Ekim 2018 15:06

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Amasra ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limanda yükselen dalgaları arkalarına alanlar, selfie çekti.
Amasra\'da, saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman\'da kayalara çarpan dalgaların boyu, yer yer 5 metreyi buldu. Mendireği aşan dalgalar, liman içine kadar geldi. Limanda yükselen dalgaları arkalarına alanlar ise cep telefonlarının kameralarıyla selfie çekti. Hava koşulları, deniz ulaşımını da etkiledi. Çok sayıda balıkçı teknesi ve yük gemisi büyük limana getirildi. Amasra Belediyesi\'nce anons yapılarak, şiddetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

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