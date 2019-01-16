Dev dalgalar, yıktı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Demre ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar, Taşdibi ve Kömürlük Plajları\'ndaki istinat duvarlarını yıktı.

Demre\'de dün sabahtan bu yana etkili olan şiddetli rüzgar, Taşdibi ve Kömürlük Plajları\'nda dev dalgalar oluşturdu. Kıyıya vuran dalgalar, bölgedeki parkları denizden ayıran taş duvarları yıkarken, palmiye ağaçlarını devirdi. Kömürlük Plajı\'ndaki parkın duvarlarının yaklaşık 300 metrelik bölümü yıkıldı. Bölgedeki parkların bazı bölümleri de kullanılamaz hale geldi. Dalgalar, Çayağzı Limanı\'nın mendireğinin bir bölümünün ikiye ayrılmasına neden oldu. Mendirekteki taşlar yola yığılırken, yol da kullanılmaz hale geldi. Şiddetli rüzgar, portakal bahçelerine de büyük zarar verdi. Ağaçlardaki meyvelerin bir kısmı döküldü.

Demre Yatçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mehmet Açık, \"Dün itibariyle Demre\'de fırtına oluştu. Fırtına ile birlikte beş metrelik dalgalar oluştu. Dalgalar nedeniyle yat limanımız perişan oldu. Dalgalar kayaları yıktı. Taşları limanın içine devirdi. Buranın hali kötü. Devletimizden ve yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz\" dedi.



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