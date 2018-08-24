"Dev bütçeli transferleri sadece Bayern Münih yapar"

Alman futbol efsanesi ve Bayer Leverkusen'in sportif direktörü Rudi Völler, Avrupa'da hareketli geçen transfer dönemini yorumladı. Völler, Bayern Münih dışında Almanya'da boy gösteren hiçbir kulübün yüksek bütçeli transfer yapamayacağını söyledi.

Bein Sports'un haberine göre, Bayer Leverkusen'in sportif direktörü Rudi Völler, Bundesliga'da boy gösteren takımlardan yalnızca Bayern Münih'in büyük bütçeli transferlere imza atabileceğini hatırlattı. Bayern'in finansal olarak çok güçlü bir kulüp olduğunu ifade eden Völler "İspanyol kulüpleri geçtiğimiz transfer dönemlerinde yüksek maliyetli transferleri gerçekleştirmişti. Bunu Bundesliga'da yapabilecek tek bir kulüp var; o da Bayern Münih. Geçtiğimiz yıllarda çok iyi işlere imza attılar. Bayern çok profesyonel bir ekiple yönetiliyor ve iyi bir ekonomi politikası yürütüyorlar" dedi.

Bayer Leverkusen'de ise genç isimlere odaklandıklarını dile getiren deneyimli futbol adamı "Biz daha çok genç oyunculara yöneliyoruz ve amacımız onların en iyi şekilde gelişimini sağlamak. Genç oyuncular değerini bulduğunda ise onları gönderip yerine yeni gençler bulmayı hedefliyoruz. Bu durum, kulüp yönetiminin en önemli dişlisi, her kulüp için bu böyle olmalı" şeklinde konuştu.

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferini de değerlendiren Rudi Völler, "Ronaldo'nun Serie A'ya gidişi pek tabii en büyük transfer hareketiydi. Onun kalitesinde birini kadronuza katıyorsanız mücadele ettiğiniz ligin değeri de değişir. İtalya'da birçok kulüp Ronaldo'nun deplasman maçlarında kendilerine karşı oynayacağı için de mutlu olacaktır" ifadelerini kullandı.

