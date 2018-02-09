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Dev boğasını Mehmetçiğe bağışladı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek isteyen Kayserili besici Fevzi Kaya (48), 2 yıldır be

09 Şubat 2018 13:19

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek isteyen Kayserili besici Fevzi Kaya (48), 2 yıldır beslediği 1 ton 630 kiloluk Simental cinsi  bogasını Mehmetçiğe bağışladı.
İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi\'nde besicilik yapan, evli, 3 çocuk babası Fevzi Kaya, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek vermek için 2 yıldır ahırında beslediği 1 ton 650 kiloluk 2 yaşındaki boğayı bağışladı. Besici Fevzi Kaya, \"Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Büyük devletlerin içeride ve dışarıda düşmanları olur. Çok şükür Mehmetçiğimiz yurt içindeki düşmanları temizledi. Yurt dışında PKK\'ya destek verenlerin peşine düştü. Bu askerlere millet olarak devletimiz verdiği desteği vermeliyiz. Zor şartlar altında vatan savunması yapan askerlere destek olmak için ben de elimden ne gelir diye düşündüm. Ahırımda bulunan 1 ton 630 kiloluk tosunumu Mehmetçiğimize vermeye karar verdim. Mehmetçiğime beslediğim tosunum kurban olsun. Kesip yesinler, askerimize kan olsun, can olsun\" dedi.
TOSUNUN BABASI \'KILLI\'YI CUMHURBAŞKANI\'NA HEDİYE ETMİŞTİ
Fevzi Kaya\'nın dev tosunun askerlere ulaştırılması konusunda girişimleri başlattığı ve boğasının kamyona yüklenerek harekat merkezlerden birine ulaştıracağını söyledi. Besici Kaya, dev boğanın \'Kıllı\' isimli 2 ton 300 kiloluk babasını geçen yıl Şubat ayında Ankara\'daki Tarım Fuarı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye etmişti.

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