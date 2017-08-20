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Dev boğa 'Kıllı-2', araba fiyatına

Yasin DALKILIÇ/İNCESU (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ’de yetiştirdiği büyük boğalarla dikkat çeken besici Fevzi Kaya, bu yıl da 1 ton 350 kiloluk tosun yetiştirdi

20 Ağustos 2017 14:51

Yasin DALKILIÇ/İNCESU (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ’de yetiştirdiği büyük boğalarla dikkat çeken besici Fevzi Kaya, bu yıl da 1 ton 350 kiloluk tosun yetiştirdi. 5 kişinin güçlükle kontrol ettiği \'\'Kıllı-2\'\' adı verilen büyükbaş hayvanın bedeli ise, bir araba fiyatına denk geliyor.
İncesu İlçesi\'ne bağlı Saraycık Mahallesi\'nde 26 yıllık besici, 46 yaşındaki Fevzi Kaya, her yıl Kurban Bayramı için yetiştirdiği dev büyükbaş hayvanlanlarla  yine dikkat çekti. Geçen yıl \'Kıllı\' ismini verdiği 2 ton 300 kiloluk dev tosunu hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye eden Kaya, bu yıl da Kıllı’nın oğlu Simental cinsi 1 ton 350 kiloluk \'Kıllı-2\'ye ismini verdiği tosunu yetiştirdi. Ahırdan 5 çobanın kontrolünde güçlükle çıkarılan tosun, sahiplerinin elinden kaçarak hareketli dakikalara neden oldu. Kilosundan dolayı adımlarını güçlükle atan bu dev tosunu da Kurban Bayramı\'nda satmayarak Başbakan’a hediye etmek istediğini söyleyen Besici Kaya, şöyle dedi:
\"Kurban satışlarımız çok iyi, gelen müşterilerimizi boş göndermemeye çalışıyoruz. Türkiye’de kilosu en yüksek olan hayvanları yetiştirmeye çalışıyorum. Yetiştirdiğim, \'Kıllı-2\'  adlı, 1 ton 350 kiloluk bu tosun geçen yıl Cumhurbaşkanımıza hediye ettiğim  \'Kıllı\'nın oğludur. Yaklaşık 16 Bin TL değer  biçilen tosunu şimdilik satmak istemiyorum. Günlük 13 kilo yem yiyen bu hayvanımı , bir sene daha yetiştirdikten sonrabaşbakanımıza hediye etmek istiyorum.”
Halkın kurban alırken dikkatli olması gerektiğini söyleyen Fevzi Kaya, \"Kurban; Allah rızası için yapılan bir ibadettir. Bu nedenle alıcının da satıcının da kalbin doğru olması lazım. Kurban alacaklar aldıkları kurbanlıklarına sağlığına, dişine dikkat etsin” dedi.

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