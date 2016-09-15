Dev balon trafiği birbirine kattı

Çin'in Fujian bölgesinde Sonbahar Festivali için kurulan dolunay şeklindeki dev balon, Meranti tayfununun sert fırtınasında iplerinden kurtuldu. Caddede sürüklenmeye başlayan dev balon trafiği aksattı, ufak çaplı maddi zarara neden oldu.
15 Eylül 2016 19:12
Çin'in Fujian bölgesinde Sonbahar Festivali için kurulan dolunay şeklindeki dev balon, Meranti tayfununun sert fırtınasında iplerinden kurtuldu.
Caddede sürüklenmeye başlayan "şişme ay" trafiği aksattı, ufak çaplı maddi zarara neden oldu.
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