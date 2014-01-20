Deutsche Bank zarar açıkladı



Deutsche Bank Yönetim Kurulu Eş Başkanları Anshu Jain ve Jürgen Fitschen imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, 2014'ün de zor bir yıl olacağı belirtildi. Açıklamada, "Tüm zorluklara rağmen 2015 için belirlenen hedeflere varacağımızdan eminiz" denildi.

Deutsche Bank'ın bilançosuna öncelikle banka hakkında açılan tazminat davaları zarar verdi. Deutsche Bank, sadece geçen yılın aralık ayında, ipoteğe dayalı konut kredileri nedeniyle ABD denetim kurumu Federal Konut Finansman Kurumu'na (FHFA) 1,4 milyar euro ceza ödedi. Avrupa Birliği Komisyonu, bankalararası faizleri (Libor) manipüle ettiği gerekçesiyle Deutsche Bank'a 725 milyon euro ceza kesti. 2013 yılı içinde ödenen tazminat tutarlarının toplamı 2,3 milyar euroya ulaştı.

'Deutsche Bank'ın döviz işlemlerine denetim geliyor'

Öte yandan "Der Spiegel" dergisi Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BaFin) Deutsche Bank'taki denetimlerini artıracağını duyurdu. Denetimin, Deutsche Bank'ın döviz işlemlerinde yoğunlaşacağı kaydedildi. Deutsche Bank, günde ortalama 5 trilyon doların döndüğü uluslar arası döviz piyasasının önde gelen aktörleri arasında yer alıyor.

Libor skandalı nedeniyle birçok büyük banka ceza alırken döviz kurlarında manipülasyon iddiaları da gündeme gelmişti. Dünya genelinde birçok denetim kuruluşu geçen yılın sonbahar aylarından bu yana sözkonusu iddiaları araştırıyor.