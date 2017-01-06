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Derya Şensoy'dan 'Sarp Levendoğlu' açıklaması

Şensoy'un iddiaları yalanlamaması dikkati çekti

06 Ocak 2017 16:19

Derya Şensoy, gazetecilerin "Sarp Levendoğlu ile birlikte misiniz?" sorusunu “Şimdilik bu konuda bir şey söylemek istemiyorum” diye yanıtladı.

Oyuncu Sarp Levendoğlu'nun eşi Birce Akalay'ı Derya Şensoy ile aldattığı ileri sürülmüştü. Akalay ile Levendoğlu, birlikte rol aldıkları 'Deliormanlı' filminin çekimleri sırasında da boşanma kararı almış, ancak projeye gölge düşürmemek amacıyla resmi işlemleri başlatma konusunda acele etmemişti. 

Posta'da yer alan iddiaya göre; Sarp Levendoğlu, Birce Akalay'la başrolü paylaştığı ‘Deliormanlı’ filminde eşini oynayan Derya Şensoy'la çekimler sırasında yakınlaştı. Eşi İstanbul'da dizi çekerken yaz aylarını Datça'da geçiren Levendoğlu, o dönem Şensoy'la samimiyetini daha da ilerletti. Ve ikili kısa süre içinde birlikte olmaya başladı. 

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Şensoy, “Şimdilik bu konuda bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

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