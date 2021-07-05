Derviş Zaim'in filmi "Flaşbellek" Fransa'da gösterime giriyor

Derviş Zaim'in senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği "Flaşbellek" filmi, 12 Temmuz'da Fransa'nın güneyinde gösterime girecek.
Önceki yıl Fransa'nın önemli festivallerinden "Cinemed Festival-Cinema Mediterraneen Montpellier"de genç jüri ödülünü kazanan film, Languedoc, Aude Pyrenees, Aquitaine Nord bölgelerinde Fransız sinemaseverlerle buluşacak.
Usta yönetmenin, Suriye savaşını ele aldığı yapımda, Arap sinemasının önemli oyuncularından Salah Bakri, Ali Suleiman, Sara El Debuch ve Husam Chadat rol aldı.
Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos'un üstlendiği film, haziran sonunda ABD'de "27. Sedona Uluslararası Film Festivali" ile İtalya'da "19. Ischia Film Festivali"ne katıldı.
Flaşbellek, festival sürecini tamamladıktan sonra 2022'de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.