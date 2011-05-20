Derviş IMF başkanlığı için aday olmayacak

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Merkel'in IMF Başkanlığı oyu Fransız Bakan Lagarde'ye



IMF'DE İLK KADIN BAŞKANA DOĞRU



EN ÇOK BAŞKAN FRANSA'DAN



2010'DA 91.7 MİLYAR DOLAR KREDİ VERDİ



Taciz iddiaları nedeniyle istifa eden Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın yerine büyük ihtimalle Avrupalı başkan geçecek.ABD'nin Wall Street Journal Gazetesi, Kemal Derviş'in IMF başkanlığına aday olmayacağını duyurdu.Kemal Derviş gazeteye yaptığı yazılı açıklamada, "IMF'nin başına kimin geçeceği konusunda yapılan spekülasyonlarda yeterli deneyime sahip insanlar arasında benim de adım geçmiştir. Şu ana kadar aday olmadım ve aday olmayacağım. Brookings Institute'daki görevimden memnunum ve buradaki araştırmalarıma devam etmek istiyorum" dedi.Kemal Derviş uluslararası basında güçlü adaylar arasında gösteriliyordu. Ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanın AB içinden olması yönündeki açıklaması Derviş ihtimalini ortadan kaldırmıştı.IMF koltuğu için en şanslı aday olarak Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde görülüyor. Lagarde Başkan olursa IMF'nin başına geçen ilk kadın olacak. Lagarde'ı ABD de destekliyor.IMF tarihine bakıldığında başkanın en çok Fransa'dan çıktığı görülüyor. 1946 yılından bu yana 10 başkanın görev yaptığı kurumda 4 kez Fransız başkan yer aldı. IMF'de iki İsveçli, bir Alman, bir İspanyol, bir Belçikalı, bir Hollandalı görev yaptı.Geçen yıl 91,7 milyar dolar tutarında acil krediye onay verirken, Avrupa'daki kurtarma paketlerinin üçte birini sağlayan IMF'de ABD'nin yüzde 16.8, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin birlikte yüzde 14.4 oy hakkı bulunuyor.