T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dersim Katliamı UCM'ye taşındı

Almanya, Belçika, Fransa ve Hollanda'da yaşayan Dersimliler, Dersim Katliamını Lahey'e taşıdı

23 Kasım 2012 19:40

Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'da ikamet eden Dersim kökenli vatandaşlar, 1937-1938 yılları arasında yaşanan Dersim Katliamı  ile ilgili  Hollanda’nın Lahey şehrindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurdu.

"Dersim soykırımı için adalet istiyoruz" pankartı taşıyan grup, katliamla ilgili 300 sayfalık dilekçeyi mahkemeye teslim ederek suç duyurusunda bulundu.

Konu ile ilgili konuşan Avukat Erdal Doğan, bu başvuru ile yetinilmeyeceğini ve BM İnsan Hakları Komisyonu'na da gidileceğini söyledi. Dersim kökenli avukat, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir yıl önce Dersim'de yapılanların planlı bir eylem ve katliam olduğunu söyleyerek özür diledi. Ancak bu özürün gereklerini yerine getiremedi.” dedi.

ETİKETLER

dersimdersim katliamıucmhollandaalmanyafransa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24