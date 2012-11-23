Dersim Katliamı UCM'ye taşındı

Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'da ikamet eden Dersim kökenli vatandaşlar, 1937-1938 yılları arasında yaşanan Dersim Katliamı ile ilgili Hollanda’nın Lahey şehrindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurdu.

"Dersim soykırımı için adalet istiyoruz" pankartı taşıyan grup, katliamla ilgili 300 sayfalık dilekçeyi mahkemeye teslim ederek suç duyurusunda bulundu.

Konu ile ilgili konuşan Avukat Erdal Doğan, bu başvuru ile yetinilmeyeceğini ve BM İnsan Hakları Komisyonu'na da gidileceğini söyledi. Dersim kökenli avukat, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir yıl önce Dersim'de yapılanların planlı bir eylem ve katliam olduğunu söyleyerek özür diledi. Ancak bu özürün gereklerini yerine getiremedi.” dedi.