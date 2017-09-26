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Dershane müdürüne FETÖ'den 7.5 yıl hapis cezası

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da FETÖ/PDY'ye ait dershanede müdür olan Lokman K

26 Eylül 2017 17:37

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da FETÖ/PDY\'ye ait dershanede müdür olan Lokman K., tutuklu yargılandığı FETÖ/PDY davasında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan yargılanan Lokman K., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savunmasında Van\'da öğretmenlik yaptığını söyleyen sanık Lokman K., \"Ben Van\'dan PKK\'dan kaçarak buralara geldim. Terör örgütünden kaçıp başka bir terör örgütü üyesi olmakla suçlanmayı kabul edemiyorum. Ben kürdüm ve MHP\'ye üye olmuş bir insanım. Ben cezaevindeyken eşim düşük yaptı. Mağdurum, tahliyemi istiyorum\" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken tutukluluğunun devamına karar verdi.
 

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