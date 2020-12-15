Derin Çimen Döger, Barca Academy'e transfer oldu

Sarıyer Belediyesi Kadın Futbol Takımı altyapısında eğitim gören 10 yaşındaki Derin Çimen Döger, 23 farklı ülkede faaliyet gösteren Barcelona'nın Barca Academy İstanbul Beko Futbol Okulu’na burslu olarak girmeye hak kazandı.
Altyapısıyla ünlenen FC Barcelona’nın resmi futbol okulu Barça Academy İstanbul Beko’da eğitim görecek olmanın mutluluğunu yaşayan Derin Çimen Döger, küçük yaşta elde ettiği başarısıyla göz doldurdu. Sarıyer Belediyesi yaz spor okullarında futbola başlayan 10 yaşındaki Derin, başarısıyla Sarıyer’in gururu oldu.