Dereye düşen köpek kurtarıldı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de dereye düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kentte, Çayağzı Mahallesi\'nde bulunun dere yatağında yaralandığı için mahsur kalan köpeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye bildirdi, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köpeği, uğraşlar sonucu mahsur kaldığı yerden çıkardı. Kurtarılan köpek, Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altında aldı. Köpeğin, tedavi sürecini tamamladıktan sonra barınağa teslim edileceği belirtildi.



FOTOĞRAFLI