Derbide zafer Beşiktaş'ın

Galatasaray - Beşiktaş: 80-81

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Tahsin Kuzu, Ogün Cılız, Musa Kazım Çetin

GALATASARAY: Işıl Alben 11, İrem Naz Topuz 2, Quigley 22, Kobryn 15, Petronyte 19, Davis 4, Meltem Yıldızhan, Gizem Başaran 2, Tuğba Taşçı 5

BEŞİKTAŞ: Wheeler 17, Esra Erden Atacan 9, Kübra İmren Siyahdemir 12, Radosavljevic 15, Mosby 17, Zellous 9, Burcu Çiğil, Sevgi Uzun 2

1\'İNCİ PERİYOT: 17-24

İLK YARI: 38-44

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 58-57

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17\'nci hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray\'ı 81-80 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla 10\'uncu galibiyetine ulaşırken, sarı-kırmızılılar 9\'uncu kez sahadan mağlup ayrıldı.