T24 LogoT24 Logo
Spor

Derbide zafer Beşiktaş'ın

Galatasaray - Beşiktaş: 80-81 İSTANBUL, (DHA) SALON: Ahmet Cömert HAKEMLER: Tahsin Kuzu, Ogün Cılız, Musa Kazım Çetin GALATASARAY: Işıl Alben 11, İrem Naz Topuz 2, Quigley 22, Kobryn 15, Petronyte 19, Davis 4, Meltem Yıldızhan, Gizem Başaran 2, Tuğba Ta

03 Şubat 2018 19:33

Galatasaray - Beşiktaş: 80-81

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Tahsin Kuzu, Ogün Cılız, Musa Kazım Çetin
GALATASARAY: Işıl Alben 11, İrem Naz Topuz 2, Quigley 22, Kobryn 15, Petronyte 19, Davis 4, Meltem Yıldızhan, Gizem Başaran 2, Tuğba Taşçı 5
BEŞİKTAŞ: Wheeler 17, Esra Erden Atacan 9, Kübra İmren Siyahdemir 12, Radosavljevic 15, Mosby 17, Zellous 9, Burcu Çiğil, Sevgi Uzun 2
1\'İNCİ PERİYOT: 17-24
İLK YARI: 38-44
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 58-57
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17\'nci hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray\'ı 81-80 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla 10\'uncu galibiyetine ulaşırken, sarı-kırmızılılar 9\'uncu kez sahadan mağlup ayrıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GalatasarayBeşiktaşDHA SALON Ahmet Cömert HAKEMLER Tahsin Kuzu Ogün Cılız Musa KazımIşıl AlbenNaz TopuzQuigleyKobrynPetronyteDavisMeltem Yıldızhan Gizem BaşaranTuğba TaşçıWheelerEsra Erden AtacanKübra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24